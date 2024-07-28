В Аргентине релоканты из РФ создали «маленькую Россию»

Буэнос-Айрес, 28 июля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Более 75 тыс. российских граждан мигрировали после начала спецоперации на Украине в Аргентину, где образовали «маленькую Россию» в нескольких районах Буэнос-Айреса.
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