В Аргентине релоканты из РФ создали «маленькую Россию»

Буэнос-Айрес, 28 июля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Более 75 тыс. российских граждан мигрировали после начала спецоперации на Украине в Аргентину, где образовали «маленькую Россию» в нескольких районах Буэнос-Айреса.