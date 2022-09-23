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Для строительства надежного живого плота хватило 10 муравьев

Для строительства надежного живого плота хватило 10 муравьев

Ko et al. / Physical Review Fluids, 2022 Ученые выяснили, что основной механизм, который помогает красным огненным муравьям (Solenopsis invicta) строить живые плоты, — взаимное притяжение, возникающее из-за поверхностного натяжения жидкости.

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