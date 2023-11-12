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Интервью с врачом онкологом Н. курусиным.

Интервью с врачом онкологом Н. курусиным.

"Совет дорогим дамам:Чаще осматривайте свои грудные железы. Внимание! Только в том случае, если есть уплотнения, покраснения, выделения из сосков, втянутый сосок, узлы под мышками - сразу обратитесь к онкологу.

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