Интервью с врачом онкологом Н. курусиным.

"Совет дорогим дамам:Чаще осматривайте свои грудные железы. Внимание! Только в том случае, если есть уплотнения, покраснения, выделения из сосков, втянутый сосок, узлы под мышками - сразу обратитесь к онкологу.
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