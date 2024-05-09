На митинге вспоминали, что около 18 тысяч новоаннинцев ушли добровольцами на фронт в годы Великой Отечественной войны.
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На митинге вспоминали, что около 18 тысяч новоаннинцев ушли добровольцами на фронт в годы Великой Отечественной войны.