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Forbes объяснил феномен суперэйджеров и способность сохранять когнитивные способности

Forbes объяснил феномен суперэйджеров и способность сохранять когнитивные способности

Некоторые люди в возрасте от 80 лет способны сохранять ясность ума и высокую работоспособность. В чем состоит феномен суперэйджеров, рассказал портал Forbes.

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