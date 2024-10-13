Трамп пообещал, что в случае победы сможет «прекратить хаос на Ближнем Востоке»

Бывший американский лидер, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет «прекратить хаос на Ближнем Востоке».
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