Премьеры Словакии, Чехии, Польши, Венгрии и Ирландии провели встречу

Встреча премьер-министров Словакии Роберта Фицо, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и премьер-министра Ирландии Михола Мартина состоялась 10 сентября в Братиславе, сообщает пресс-служба словацкого правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны сообщи...
- ЧС в аэропорту Ню...
- НН Парламентская опп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым