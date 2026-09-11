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Премьеры Словакии, Чехии, Польши, Венгрии и Ирландии провели встречу

Премьеры Словакии, Чехии, Польши, Венгрии и Ирландии провели встречу

Встреча премьер-министров Словакии Роберта Фицо, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и премьер-министра Ирландии Михола Мартина состоялась 10 сентября в Братиславе, сообщает пресс-служба словацкого правительства.

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