НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Это Вы еще американца в конце 90-х в российской глубинке не видели! У него был взгляд, что его в любую минуту ограбят.Обычные кадры из ...
  • лина любимцева
    Тьфу, мерзкие хари!! Еще хуже питарасов.Современный канни...
  • лина любимцева
    Японцы вообще какие-то биороботы с извращенной психикой. Я во Владивостоке сколько раз видела  каких-то  заторможенны...Обычные кадры из ...

Вот как надо вырезать из бумаги!

Вот как надо вырезать из бумаги!

Индийский художник Парт Котекар (Parth Kothekar) из Ахмадабада творит настоящие чудеса из бумаги. Художник рассказал, что идея ему пришла во время экспериментов с трафаретами для граффити, и то, что начиналось как хобби, превратилось в конце концов в профессию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх