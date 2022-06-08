Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск ВС РФ выступил с концертом перед участниками специальной военной операции

Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск ВС РФ выступил с концертом перед участниками специальной военной операции

В вокальную программу вошли патриотические песни и знаменитые отечественные композиции. .

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