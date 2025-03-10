Онколог Романов опроверг заявления о том, что чипсы вызывают рак

Информация о том, что чипсы провоцируют развитие рака, не соответствует действительности. Об этом рассказал врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.
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