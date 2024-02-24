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Закон, порядок, государство

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Участник госпрограммы делится опытом переселения в Чувашию из Казахстана

В декабре 2020 года уроженец Чувашии Александр Федотов обратился в Генконсульство России в городе Усть-Каменогорске Казахстана с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

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