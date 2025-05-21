Китай укрепит сотрудничество с Африкой

Китай принял конкретные меры по укреплению сотрудничества с Африкой. По словам заместителя министра торговли Китая Тан Вэньхуна, в рамках «Десяти действий партнерства», реализуемых между Китаем и Африкой, был достигнут ряд позитивных результатов, а двустороннее сотрудничество в различных областях получило существенное развитие, сообщает romanian.