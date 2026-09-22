Россия резко сократила экспорт пшеницы и других зерновых в сентябре

Россия во вторую декаду сентября значительно сократила отгрузки пшеницы на экспорт, снизив объем доставки почти в четыре раза — до 347 тысяч тонн по сравнению с 1,3 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.
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