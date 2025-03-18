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Путин и Трамп провели телефонный разговор: главное

Путин и Трамп провели телефонный разговор: главное

Итак, начнем с главного события этого дня — телефонного разговора президентов России и США. С момента предыдущего контакта, больше месяца ушло на подготовку этой беседы, которая в итоге длилась дольше двух часов.

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