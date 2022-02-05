Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Шакири за 7 млн перейдет в «Чикаго» из «Лиона». Условия согласованы

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири продолжит карьеру в МЛС. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за переход 30-летнего футболиста «Чикаго» заплатит 7 миллионов, условия личного контракта с игроком уже согласованы, документы подготовлены.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх