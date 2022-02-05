Шакири за 7 млн перейдет в «Чикаго» из «Лиона». Условия согласованы

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири продолжит карьеру в МЛС. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за переход 30-летнего футболиста «Чикаго» заплатит 7 миллионов, условия личного контракта с игроком уже согласованы, документы подготовлены.
Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири продолжит карьеру в МЛС. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за переход 30-летнего футболиста «Чикаго» заплатит 7 миллионов, условия личного контракта с игроком уже согласованы, документы подготовлены.
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