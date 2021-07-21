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Ретрокалендарь: от венчания на царство Михаила Фёдоровича до рекордно низкой температуры

Ретрокалендарь: от венчания на царство Михаила Фёдоровича до рекордно низкой температуры

21 июля 1613 года на царство венчался родоначальник династии Романовых – Михаил Фёдорович. На трон претендовали польский королевич и шведский принц, но Земский собор избрал внучатого племянника Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного.

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