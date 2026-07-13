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ГТРК Татарстан

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Школьники Татарстана набрали 460 стобалльных результатов на ЕГЭ

Школьники Татарстана набрали 460 стобалльных результатов на ЕГЭ

По предварительным итогам ЕГЭ, выпускники Татарстана получили 460 максимальных результатов. Стобалльниками стали 408 школьников, сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

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