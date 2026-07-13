Школьники Татарстана набрали 460 стобалльных результатов на ЕГЭ

По предварительным итогам ЕГЭ, выпускники Татарстана получили 460 максимальных результатов. Стобалльниками стали 408 школьников, сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
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