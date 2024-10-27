О новом виде мошенничества с услугами #ЖКХ предупредили в Госдуме ❗️❗️❗️❗️❗️ Злоумышленники связываются со своими будущими жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах.
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О новом виде мошенничества с услугами #ЖКХ предупредили в Госдуме ❗️❗️❗️❗️❗️ Злоумышленники связываются со своими будущими жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах.