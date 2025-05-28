В учреждении дошкольного образования прошла игра ´Путешествие по Беларуси´. Воспитанники двигаясь по станциям, совершили остановки: ´Природные символы Беларуси´, ´Народное творчество´, ´Природа Бобруйского района´, ´Белорусский национальный костюм´.
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