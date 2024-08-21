Стали известны подробности об американской ЧВК в Курской области

Частная военная компания (ЧВК) из Соединенных Штатов Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в вылазке ВСУ в Курской области, уже более двух лет находится на территории Украины, передает РИА Новости, ссылаясь на соцсети предполагаемого главы ЧВК Деррика Бэйлса.