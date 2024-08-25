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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Уж кто нам ближе, кроме как входящая в состав Союзного государства Республика Беларусь. Вот и президент Александр Лукашенко постоянно твердит, что враги у нас общие, а возглавляемое им государство, народ и Вооруженные силы всегда готовы «прикрыть спину» России.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Вы там со своим Зеленским разберитесь. Что Вам Путин сдался?
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2 час.
САША ЛЕПАЕВ
да опять отличился.и вашим и нашим везде и всегда может подосрать. по натуре скользкий тип.
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1 час.
Вячеслав Дегтярев
придурок ты.......... он народ поздравил а не верхушку и нациков поздравил..........- баран ты..........😎
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23 мин.

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