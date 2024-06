Все фильмы про планету обезьян от худшего к лучшему

Знаменитая научно-фантастическая серия далеко не всегда шла путем эволюции и прогресса. Conquest of the Planet of the Apes, фото: кадр из х/ф[10] «Завоевание планеты обезьян» (1972) Оригинальный цикл вместил аж пять кинофильмов, изданных с 1968 по 1973 год, все они стоили недешево для своего времени — даже в пересчете с обезьяньих денег на человеческие.