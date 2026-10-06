Топор из культовой сцены "Сияния" продадут на аукционе

Х/ф "Сияние", реж. Стэнли Кубрик, 1980 Топор, который актер Джек Николсон использовал во время съемок фильма "Сияние" 1980 года, выставят на аукцион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Словаки...
- Вагенкнехт: Герма...
- АП Установлены лично...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым