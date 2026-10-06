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Топор из культовой сцены "Сияния" продадут на аукционе

Топор из культовой сцены "Сияния" продадут на аукционе

Х/ф "Сияние", реж. Стэнли Кубрик, 1980 Топор, который актер Джек Николсон использовал во время съемок фильма "Сияние" 1980 года, выставят на аукцион.

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