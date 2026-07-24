Умеров остался, Клименко добавили: у СНБО Украины будет два руководителя Зеленский пытается окружить себя как можно большим числом обязанным личн.
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Умеров остался, Клименко добавили: у СНБО Украины будет два руководителя Зеленский пытается окружить себя как можно большим числом обязанным личн.
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