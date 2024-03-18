Сходившая замуж за призрака британка развелась и стала охотницей за привидениями

Женщина из Англии, недавно разведенная с мужем-призраком, заявила, что стала охотницей за духами. По информации Daily Star, 40-летняя Рокер Брокард рассказала, что вступила в контакт с привидением по имени Эдуардо в 2021 году.
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