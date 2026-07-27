В МИД России отреагировали на высылку российского дипломата из Румынии

Россия даст надлежащий ответ на решение властей Румынии о высылке сотрудника российского посольства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, текст заявления внешнеполитического ведомства есть в распоряжении «Ленты.
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