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Афонин: «энергетическое перемирие» РФ и Украины должно сопровождаться военно-политическими условиями

Афонин: «энергетическое перемирие» РФ и Украины должно сопровождаться военно-политическими условиями

Возможное «энергетическое перемирие» России и Украины должно сопровождаться серьезными военно-политическими условиями.

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