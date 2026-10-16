А вы обращали внимание, что коммунисты — те самые, которые горой стоят за коллективизм и сурово стыдят эгоистичных единоличников — крайне агрессивно настроены против большинства естественных коллективов?К примеру, семья — не только элементарный коллектив, но и один из главных предметов ненависти леваков.