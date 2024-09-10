Астрофизики узнали, как сформировалась сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути

Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной на расстоянии более 26 тысяч световых лет от Земли, было опубликовано в 2022 году и стало результатом работы глобальной исследовательской группы Телескопа горизонта событий (EHT Collaboration) с использованием наблюдений всемирной сети радиотелескопов.