Астрофизики узнали, как сформировалась сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути

Изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной на расстоянии более 26 тысяч световых лет от Земли, было опубликовано в 2022 году и стало результатом работы глобальной исследовательской группы Телескопа горизонта событий (EHT Collaboration) с использованием наблюдений всемирной сети радиотелескопов.
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