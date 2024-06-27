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Закон и Порядок

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Странное совпадение: Орбан попал в ДТП, а до этого пострадал Фицо – «не везёт» в последнее время евроскептикам

Странное совпадение: Орбан попал в ДТП, а до этого пострадал Фицо – «не везёт» в последнее время евроскептикам

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;Эрдоган пусть тоже сам к нам приезжает&quot;                                                      Было объявлено, что встреча, если состоится, то будет в Казахстане.
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19 час.
Михаил Фадеев
Казахстан нынче более чем подозрителен как возможная площадка для покушения на Путина
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9 час.

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