На заставке - милые терпеливые затурканные русские женщины в ожидании продавчихи! Та самая уличная совковая торговля какими-нибудь полуощипанными когтистыми курами или грязной картошкой с убогого колченогого стола.
Как СССР превращался в "совок"?!
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k
kraft54
ну автор и дурак! тебе в песочнице с совком сидеть,лепить пирожки и есть из сразу пока свежие.
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2 час.
Sobering
СССР 2.0, в его новой редакции, пытались возродить дважды. Занимались этим ни кто иной как глобалисты. Они разрушили СССР, они же и пытались воссоздать его в новой версии. Всем нам была уготована не завидная участь, быть куда более худшим примером, чем КНДР. Первая попытка - это парламентаризм из тех, кто занимался разрушением СССР, а потом его воссозданием. Чтобы там не вякали защитники Белого дома, но участь России была бы трагичной в итоге. Второй раз глобалисты курировали победу Зюганова на выборах в 1996 году. Но Зюганов отдал голоса Ельцину. Так что два раза Бог спас Россию. Не было бы счастья да несчастье помогло. Куратор победы Зюганова - молодой Амшель Ротшильд повесился, вернее его повесили, за невыполнение глобальной задачи, поставленной перед ним глобалистами.
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1 час.
S
Sobering
Автор не дурак. Он типичный представитель либералов. Вещи написал правильные, но с точки зрения либерала, а точнее троцкистов. СССР стал превращаться в Совок срезу же после убийства Сталина. начиная с Хруща и продолжен последующими генсеками и союзной элитой, которые легли под глобальное управление Глобального Предиктора. Совковая элита хотела войти в глобальную элиту, но её этого не дали сделать. Её прокатили. Разрешали только лишь жёнам элиты делать шопинг за рубежом. Если бы СССР не развалился. то США развалились бы через пол года. Потому совковая элита сделала западной элите огромный подарок, развалив СССР. А вот выполнить следующий пункт глобалистов по воссозданию СССР 2.0. они не смогли. Провидение вмешалось.
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1 час.
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