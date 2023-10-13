Как СССР превращался в "совок"?!

Sobering

СССР 2.0, в его новой редакции, пытались возродить дважды. Занимались этим ни кто иной как глобалисты. Они разрушили СССР, они же и пытались воссоздать его в новой версии. Всем нам была уготована не завидная участь, быть куда более худшим примером, чем КНДР. Первая попытка - это парламентаризм из тех, кто занимался разрушением СССР, а потом его воссозданием. Чтобы там не вякали защитники Белого дома, но участь России была бы трагичной в итоге. Второй раз глобалисты курировали победу Зюганова на выборах в 1996 году. Но Зюганов отдал голоса Ельцину. Так что два раза Бог спас Россию. Не было бы счастья да несчастье помогло. Куратор победы Зюганова - молодой Амшель Ротшильд повесился, вернее его повесили, за невыполнение глобальной задачи, поставленной перед ним глобалистами.