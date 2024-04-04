В Караганде осудили водителя автобуса, который переехал пенсионерку

Водитель автобуса № 19, который в прошлом году сбил и переехал женщину, получил срок. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности, со ссылкой на Казыбекбийский районный суд сообщает корреспондент ekaraganda.