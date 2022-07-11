Ванилла SU

228 подписчиков

Как прокрасить ресницы обычной тушью так, чтобы визуально казалось, что их больше

Как прокрасить ресницы обычной тушью так, чтобы визуально казалось, что их больше

Существуют специальные виды туши, которые придают ресницам визуальную густоту. Но, допустим, у вас самая обычная тушь по скромной цене, а эффекта «пушистости» добиться хочется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх