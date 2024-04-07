Полиция аннулирует патенты безработным мигрантам

Юрий Селиванов

Я отлично знаю об этом прескверном факте но со своей стороны, не беру на работу немтырей, а также требую документ о нострификации всевозможных дипломов и иных свидетельств, которыми меня пытаются удивить гастарбайтеры. По договорённости у нас не только Безвизовый режим, но и мы РФ обязаны принимать документы об их образовании (в странах/кишлаках), спасаемся только их нострификацией, берите на вооружение.