В Санкт-Петербурге аннулируют патенты тех мигрантов, которые не обзавелись работой в России. Часть из них находилась в России для осуществления теневой деятельности.
Полиция аннулирует патенты безработным мигрантам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Селиванов
Я отлично знаю об этом прескверном факте но со своей стороны, не беру на работу немтырей, а также требую документ о нострификации всевозможных дипломов и иных свидетельств, которыми меня пытаются удивить гастарбайтеры. По договорённости у нас не только Безвизовый режим, но и мы РФ обязаны принимать документы об их образовании (в странах/кишлаках), спасаемся только их нострификацией, берите на вооружение.
Ответить
5 час.
Валерий Бирюков
Ты, что же, лиходей - хочешь закрыть "кормушку" для миграционной службы? Креста на тебе нет!
Ответить
2 час.
Alex Nемо
А вот и есть, православный! 😀
Ответить
2 час.
Свежие комментарии