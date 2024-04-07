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Полиция аннулирует патенты безработным мигрантам

Полиция аннулирует патенты безработным мигрантам

В Санкт-Петербурге аннулируют патенты тех мигрантов, которые не обзавелись работой в России. Часть из них находилась в России для осуществления теневой деятельности.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Я отлично знаю об этом прескверном факте но со своей стороны, не беру на работу немтырей, а также требую документ о нострификации всевозможных дипломов и иных свидетельств, которыми меня пытаются удивить гастарбайтеры. По договорённости у нас не только Безвизовый режим,  но и мы РФ обязаны принимать документы об их образовании (в странах/кишлаках), спасаемся только их нострификацией, берите на вооружение.
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5 час.
Валерий Бирюков
Ты, что же, лиходей - хочешь закрыть &quot;кормушку&quot; для миграционной службы? Креста на тебе нет!
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2 час.
Alex Nемо
А вот и есть, православный! 😀
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2 час.

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