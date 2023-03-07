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Форвард «Брентфорда» Тоуни – второй после Яя Туре игрок, забивший все из 10+ пенальти в АПЛ

Форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни реализовал 11-метровый в матче АПЛ с «Фулхэмом» (3:2). Нападающий стал вторым в истории турнира игроком, забившим все из не менее чем 10 пенальти.

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