Трассы "Нева" и "Дон" изменят скоростные режимы

С понедельника повышается скоростной режим на ряде участков трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон». С 15 апреля водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн смогут развивать скорость до 130 км/ч.
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