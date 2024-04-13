Трассы "Нева" и "Дон" изменят скоростные режимы

С понедельника повышается скоростной режим на ряде участков трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон». С 15 апреля водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн смогут развивать скорость до 130 км/ч.