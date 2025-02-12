Мать Винника не может подтвердить информацию об освобождении сына

Мать Александра Винника Вера заявила, что не может подтвердить информацию об освобождении сына. В разговоре с RT она рассказала, что общалась с ним утром 11 февраля, но официального подтверждения о его освобождении пока не получила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии