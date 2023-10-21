Заботливое такси для домашних животных

Хотя бы раз в жизни, но каждый владелец домашнего животного непременно сталкивался с необходимостью привезти своего питомца домой или отвезти к ветеринару, доставить его на новое место жительства или на передержку к знакомым на время отпуска.
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