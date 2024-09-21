21 сентября это:День рождения России. 21 сентября 862 года Рюрик пришёл править к славянам и заложил город Ладогу.
21 сентября
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
21 сентября это:День рождения России. 21 сентября 862 года Рюрик пришёл править к славянам и заложил город Ладогу.
Свежие комментарии