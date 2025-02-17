Сотрудники полиции и общественники Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов – интернационалистов

14 и 15 февраля в Надымском районе состоялись памятные мероприятия, посвященные 36-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, в которых приняли участие воины-интернационалисты, представители администрации, различных предприятий и организаций, правоохранительных органов, военкомата, Росгвардии, духовенства, а также волонтеры, кадеты, юнармейцы, воспитанники ДЮЦ «Альфа», ветераны ОВД, члены семей погибших афганцев, неравнодушные жители города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Разрешение на временное проживание оформили полицейские Брянской области гражданину Германии
- Криминальная студенческая практика. В Иркутске полицейские пресекли деятельность ячейки пособников зарубежных телефонных мошенников
- Калужские полицейские помогли вернувшемуся в Россию из Германии Льву Зейбелю получить гражданство Российской Федерации
Свежие комментарии