Юрию Канашину исполнилось 85 лет

Сегодня, 27 сентября, исполняется 85 лет академику, скульптору и народному артисту Юрию Канашину. По этому случаю Национальная библиотека Республики Молдова организовала посвященное мастеру мероприятие в формате круглого стола под названием «Художник в поисках себя».