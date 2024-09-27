Юрию Канашину исполнилось 85 лет

Сегодня, 27 сентября, исполняется 85 лет академику, скульптору и народному артисту Юрию Канашину. По этому случаю Национальная библиотека Республики Молдова организовала посвященное мастеру мероприятие в формате круглого стола под названием «Художник в поисках себя».
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