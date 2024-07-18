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Пронедра

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Сочи – это не предел дорогого отдыха: курорты России, которые просто шокируют ценами летом

Сочи – это не предел дорогого отдыха: курорты России, которые просто шокируют ценами летом

Сочи – это не предел дорогого отдыха: курорты России, которые просто шокируют ценами летом Ольга БезродняяВ то время как Сочи долгое время считался символом элитного отдыха в России, страна может предложить путешественникам еще более дорогие и роскошные направления.

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