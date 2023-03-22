Пожар в Самаре уничтожил уникальный дом 1899 года постройки: хронология событий

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Бойко рассказал о подробностях ЧП. На месте для журналистов ситуацию прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Бойко рассказал о подробностях ЧП. На месте для журналистов ситуацию прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
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