Эксперт: чем меньше людей вакцинированы от COVID-19, тем больше новых штаммов появится

Она напомнила, что очередной штамм появился в Африке, где население не так широко охвачено диагностикой, как в более развитых странах, и крайне низок уровень вакцинации.
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