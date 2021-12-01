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Эксперт: чем меньше людей вакцинированы от COVID-19, тем больше новых штаммов появится

Эксперт: чем меньше людей вакцинированы от COVID-19, тем больше новых штаммов появится

Она напомнила, что очередной штамм появился в Африке, где население не так широко охвачено диагностикой, как в более развитых странах, и крайне низок уровень вакцинации.

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