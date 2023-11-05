Пугачёва покинула Россию после кратковременного визита

Семейная пара проводит выходные в Латвии.фото: instagram.com/maxgalkinru (Meta признана в России экстремистской и запрещена)--> Народная артистка СССР Алла Пугачёва покинула Россию, отправившись отдыхать вместе со своим супругом Максимом Галкиным (иноагент) в Латвию.
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