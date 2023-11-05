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Пугачёва покинула Россию после кратковременного визита

Пугачёва покинула Россию после кратковременного визита

Семейная пара проводит выходные в Латвии.фото: instagram.com/maxgalkinru (Meta признана в России экстремистской и запрещена)--> Народная артистка СССР Алла Пугачёва покинула Россию, отправившись отдыхать вместе со своим супругом Максимом Галкиным (иноагент) в Латвию.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
А я то все думаю..что вдруг дышать стало легче..
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2 д.
Grandad
Статья от какой даты?
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2 д.
ЛС
Лидия Санникова
Какой визит? пряталась по закоулкам. Нефиг делать всякой Певзнер в России...
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1 д.

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