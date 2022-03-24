Глава МИД Австралии назвала возможным высылку российских дипломатов

В четверг министр иностранных дел австралийского правительства Марис Пейн в интервью радио ABC заявила, что важность поддержания контактов с Россией не исключает возможности высылки российских дипломатов из Австралии в связи с событиями на Украине.
В четверг министр иностранных дел австралийского правительства Марис Пейн в интервью радио ABC заявила, что важность поддержания контактов с Россией не исключает возможности высылки российских дипломатов из Австралии в связи с событиями на Украине.
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