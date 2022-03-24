Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корпачев
    У меня одного проблема с цифрами? 70 долларов на месяц на питание, при чем в день 13 долларов + развлечения по выходн...Застрявший за гра...
  • Евгений Буторин
    Ещё, что создавать будите?Лидеры Евросоюза ...
  • Anlrey Borsuyacow
    Толи все немцы поглупели, то ли этот выдающийся дебил. Какая разница будете трыньдеть или не будите о поставках оружи...Глава Минобороны ...

Глава МИД Австралии назвала возможным высылку российских дипломатов

Глава МИД Австралии назвала возможным высылку российских дипломатов

В четверг министр иностранных дел австралийского правительства Марис Пейн в интервью радио ABC заявила, что важность поддержания контактов с Россией не исключает возможности высылки российских дипломатов из Австралии в связи с событиями на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх