Bellator: Бойца MMA Нурмагомедова не будут лишать титула

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов не будет лишен своего титула. С таким заявлением выступил исполнительный директор промоушена Bellator Майк Коган после сообщений о положительном допинг-тесте у спортсмена.
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