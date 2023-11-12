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Bellator: Бойца MMA Нурмагомедова не будут лишать титула

Bellator: Бойца MMA Нурмагомедова не будут лишать титула

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов не будет лишен своего титула. С таким заявлением выступил исполнительный директор промоушена Bellator Майк Коган после сообщений о положительном допинг-тесте у спортсмена.

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