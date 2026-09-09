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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «ПСЖ» 34 удара и 13 – в створ в матче со «Слованом» в ЛЧ. Команда Луиса Энрике выполнила 736 передач, 678 из них были точными – 92%

« ПСЖ » доминировал в матче против «Слована» (6:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике нанесла 34 удара по воротам соперника, 13 из них пришлись в створ.

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