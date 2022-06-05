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Нападающий Левандовски объявил бойкот "Баварии"

Нападающий Левандовски объявил бойкот "Баварии"

Польский нападающий Роберт Левандовски твердо решил покинуть "Баварию". Об этом сообщает Sport1. По дыне источника, форвард объявил бойкот мюнхенскому клубу и не собирается вести переговоры самостоятельно.

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