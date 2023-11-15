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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о Фазеле: «Наш товарищ. Не конъюнктурный в политическом аспекте. Он понимает, что главный успех – это спортивный принцип»

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. 14 ноября он посетил матч между «Спартаком» и «Динамо» (4:3 ОТ).

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